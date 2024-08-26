Практика судов
  1. В Украине

На постаменте демонтированного Щорса в Киеве установили скульптуру французского скульптора

23:31, 26 августа 2024
На постаменте разместили девочку с подсолнечниками.
На постаменте демонтированного Щорса в Киеве установили скульптуру французского скульптора
Источник фото: instagram.com/jamescolomina
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Французский скульптор Джеймс Коломина установил новую скульптуру в Киеве ко Дню Независимости Украины. Девочку с подсолнечниками разместили на постаменте, с которого в прошлом году демонтировали конную фигуру Николая Щорса.

Напомним, что недавно другая скульптура Джеймса Коломины — мальчик, который рисует Тризуб, появилась на стене Главпочтамта.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», над демонтажем 7-тонной конструкции памятника Щорсу специалисты КП «Киевблагоустройство» работали в течение 6 часов.

Демонтаж проходил утром в выходной день, чтобы не парализовать движение улицами города.

Источник фото: instagram.com/jamescolomina

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военного сбора на предметы роскоши не будет, НДС не повышается, а 1% налога из оборота исключили — Гетманцев рассказал детали обновленного законопроекта о повышении налогов

Расходы будут сокращены и будет проведена очень жесткая и эффективная детенизация.

Потерпевшая и ее адвокат не получили копий приговора — Верховный Суд отменил определение об отказе в возобновлении срока на апелляционное обжалование

Верховный Суд отметил, что если во время вынесения приговора потерпевшая и ее представитель отсутствовали, а материалы производства не содержат данных о получении ими копий, то это не может быть препятствием в реализации права на обжалование.

Определение об отказе вернуть имущество, признанное вещественным доказательством в уголовном производстве, закрытом следователем, может быть обжаловано — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что определение суда, по которому решен вопрос о судьбе доказательств и документов после закрытия уголовного производства следователем или прокурором может быть обжаловано как в апелляционном, так и в кассационном порядке.

Верховный Суд отменил отдельное определение АП ВАКС, обратившей внимание руководителя САП и директора НАБУ на контроль за соблюдением прокурорами и детективами норм УПК

По убеждению коллегии судей Кассационного уголовного суда отдельное определение Апелляционной палаты ВАКС преждевременно.

Для плотины Киевской ГЭС угроз нет, – руководитель ЦПД СНБО

В ЦПД СНБО заявили, что разрушить дамбу Киевской ГЭС ракетами невозможно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді