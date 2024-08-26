На постаменте демонтированного Щорса в Киеве установили скульптуру французского скульптора

На постаменте разместили девочку с подсолнечниками.

Источник фото: instagram.com/jamescolomina

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Французский скульптор Джеймс Коломина установил новую скульптуру в Киеве ко Дню Независимости Украины. Девочку с подсолнечниками разместили на постаменте, с которого в прошлом году демонтировали конную фигуру Николая Щорса.

Напомним, что недавно другая скульптура Джеймса Коломины — мальчик, который рисует Тризуб, появилась на стене Главпочтамта.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», над демонтажем 7-тонной конструкции памятника Щорсу специалисты КП «Киевблагоустройство» работали в течение 6 часов.

Демонтаж проходил утром в выходной день, чтобы не парализовать движение улицами города.

Источник фото: instagram.com/jamescolomina

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