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У Києві з’явилася скульптура французького художника Джеймса Коломіна на стіні Головпоштампу

07:00, 24 серпня 2024
Митець зобразив дитину, що виходить зі стіни Головпоштампу, щоб намалювати український Тризуб.
У Києві з’явилася скульптура французького художника Джеймса Коломіна на стіні Головпоштампу
Джерело фото: hromadske.ua
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У Києві з’явилася скульптура відомого французького художника Джеймса Коломіна, який зобразив дитину, що виходить зі стіни Головпоштампу, щоб намалювати український Тризуб. Про це пише hromadske.

Раніше Джеймс створив червоного путіна на іграшковому танку. Ця скульптура пересувається з міста в місто та з країни в країну, щоб нагадувати світу про війну в Україні.

«Моя робота в Україні спрямована на те, щоб засудити несправедливість цієї війни та продемонструвати мою непохитну підтримку українському народу, який страждає в цьому нав’язаному конфлікт», — пояснив художник.

Повідомляється, що всього митець запланував встановити 5 червоних скульптур у Києві.

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