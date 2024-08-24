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В Киеве появилась скульптура французского художника Джеймса Коломина на стене Главпочтампа

07:00, 24 августа 2024
Художник изобразил ребенка, который выходит из стены Главпочтампа, чтобы нарисовать украинский Тризуб.
В Киеве появилась скульптура французского художника Джеймса Коломина на стене Главпочтампа
Источник фото: hromadske.ua
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В Киеве появилась скульптура известного французского художника Джеймса Коломина, который изобразил ребенка, который выходит из стены Главпочтампа, чтобы нарисовать украинский Тризуб. Об этом пишет hromadske.

Ранее Джеймс создал красного путина на игрушечном танке. Эта скульптура передвигается из города в город и из страны в страну, чтобы напоминать миру о войне в Украине.

«Моя работа в Украине направлена ​​на то, чтобы осудить несправедливость этой войны и продемонстрировать мою непоколебимую поддержку украинскому народу, страдающему в этом навязанном конфликте», — объяснил художник.

Сообщается, что всего художник запланировал установить пять красных скульптур в Киеве.

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