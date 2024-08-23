Потребители в Киеве накопили почти 1,5 млрд гривен задолженности за воду

Такие данные по состоянию на начало августа представили в Киевводоканале.

Около 1,5 миллиарда гривен составляет задолженность киевлян за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу. Наибольшее количество должников в Днепровском, Деснянском, Соломенском районах. Такие данные по состоянию на начало августа представили в Киевводоканале.

Там отметили, что во исполнение требований Постановления № 1405 с целью проведения мероприятий по снижению дебиторской задолженности за услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу Киевводоканалом продолжается практика ограничения водоснабжения в квартирах должников, а с июня 2024 года применяется пеня в случае несвоевременного осуществления платежей по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу.

Сообщается, что перед тем, как выполнить работы по отключению водоснабжения, с потребителями проводится соответствующая разъяснительная работа. Через телефонные звонки и/или смс-рассылки и почтовые сообщения должников информируют о наличии задолженности и путях ее погашения.

Так, пишут в Киевводоканале, в течение июля уже произошло отключение по 61 адресу в разных районах города, общая сумма задолженности этих потребителей составила почти 300 тысяч гривен.

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