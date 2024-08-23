Практика судов
  1. В Украине

Потребители в Киеве накопили почти 1,5 млрд гривен задолженности за воду

23:58, 23 августа 2024
Такие данные по состоянию на начало августа представили в Киевводоканале.
Потребители в Киеве накопили почти 1,5 млрд гривен задолженности за воду
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Около 1,5 миллиарда гривен составляет задолженность киевлян за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу. Наибольшее количество должников в Днепровском, Деснянском, Соломенском районах. Такие данные по состоянию на начало августа представили в Киевводоканале.

Там отметили, что во исполнение требований Постановления № 1405 с целью проведения мероприятий по снижению дебиторской задолженности за услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу Киевводоканалом продолжается практика ограничения водоснабжения в квартирах должников, а с июня 2024 года применяется пеня в случае несвоевременного осуществления платежей по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу.

Сообщается, что перед тем, как выполнить работы по отключению водоснабжения, с потребителями проводится соответствующая разъяснительная работа. Через телефонные звонки и/или смс-рассылки и почтовые сообщения должников информируют о наличии задолженности и путях ее погашения.

Так, пишут в Киевводоканале, в течение июля уже произошло отключение по 61 адресу в разных районах города, общая сумма задолженности этих потребителей составила почти 300 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей из судов, территориальная подсудность которых была изменена, лучше отправлять в суды, в которые переданы их дела – Верховный Суд

В Верховном Суде пытаются сбалансировать нагрузку между судами, которым была определена территориальная подсудность судов, расположенных на оккупированных территориях.

Назначен новый член Этического совета: что известно

Членом Этического совета для проверки кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия назначен бывший прокурор из США Питер Ф. Шенк.

Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью, смогут подавать документы через ЦНАП для установления факта непосредственного участия в обороне

Кабмин внес изменения в порядок установления факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Украина снова начнет продавать электроэнергию за границу – Укрэнерго

С 25 августа Украина планирует возобновить продажу электроэнергии в соседние страны.

Верховный Суд объяснил, какие доказательства должны исследовать суды по делам о невыплате военнослужащим 100 тысяч грн

Военнослужащий обратился в суд в связи с невыплатой ему вознаграждения в 100 тысяч грн на том основании, что его участие в боевых действиях подтверждается справкой воинской части, не соответствующей форме.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду