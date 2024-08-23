Правительство передало для приватизации объекты из управления Минэнерго и Минздрава

Имущественные комплексы из управления Фонда государственного имущества идут на приватизацию.

Источник фото: konkurent.ua

23 августа Кабинет Министров Украины принял распоряжение о передаче для приватизации ряда имущественных комплексов, находившихся под управлением Министерства энергетики, Министерства здравоохранения и других государственных учреждений. Фонд государственного имущества Украины подготовит эти объекты к приватизации.

В частности, для приватизации переданы следующие имущественные комплексы:

Херсонское государственное предприятие биологическая фабрика (ранее под управлением Госпродпотребслужбы);

ГП «Херсонский областной хозрасчетный ветеринарно-санитарный отряд» (ранее под управлением Госпродпотребслужбы);

Второй военизированный горноспасательный отряд (ранее под управлением Минэнерго);

ГП «Укрмеддеятельность» (ранее под управлением Минздрава);

ГП «Укрмедпроектбуд» (ранее под управлением Минздрава);

ГП «Житомирский ликеро-водочный завод» (ранее под управлением Государственного управления делами).

Кроме того, Фонду госимущества передали управление корпоративными правами государства в отношении акционерного общества «Лисичанскуголь».

Первый заместитель Министра экономики Алексей Соболев отметил: «Последовательно работаем над тем, чтобы уменьшать долю государства в экономике. После приватизации активы трансформируются, туда вливают деньги и объект получает новую жизнь. Поэтому наша ключевая цель - привлечь инвестиции и стимулировать развитие экономики».

Сейчас Фонд государственного имущества готовит эти объекты к следующим этапам приватизации.

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