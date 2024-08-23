Правительство передало для приватизации объекты из управления Минэнерго и Минздрава

23 августа Кабинет Министров Украины принял распоряжение о передаче для приватизации ряда имущественных комплексов, находившихся под управлением Министерства энергетики, Министерства здравоохранения и других государственных учреждений. Фонд государственного имущества Украины подготовит эти объекты к приватизации.
В частности, для приватизации переданы следующие имущественные комплексы:
Кроме того, Фонду госимущества передали управление корпоративными правами государства в отношении акционерного общества «Лисичанскуголь».
Первый заместитель Министра экономики Алексей Соболев отметил: «Последовательно работаем над тем, чтобы уменьшать долю государства в экономике. После приватизации активы трансформируются, туда вливают деньги и объект получает новую жизнь. Поэтому наша ключевая цель - привлечь инвестиции и стимулировать развитие экономики».
Сейчас Фонд государственного имущества готовит эти объекты к следующим этапам приватизации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.