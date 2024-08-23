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Уряд передав для приватизації об'єкти з управління Міненерго та МОЗ

17:41, 23 серпня 2024
Майнові комплекси з управління Фонду державного майна йдуть на приватизацію.
Уряд передав для приватизації об'єкти з управління Міненерго та МОЗ
Джерело фото: konkurent.ua
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23 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про передачу для приватизації низки майнових комплексів, що перебували під управлінням Міністерства енергетики, Міністерства охорони здоров'я та інших державних установ. Фонд державного майна України підготує ці об'єкти до приватизації.

Зокрема, для приватизації передані такі майнові комплекси:

  • Херсонське державне підприємство біологічна фабрика (раніше під управлінням Держпродспоживслужби);
  • ДП «Херсонський обласний госпрозрахунковий ветеринарно-санітарний загін» (раніше під управлінням Держпродспоживслужби);
  • Другий воєнізований гірничорятувальний загін (раніше під управлінням Міненерго);
  • ДП «Укрмеддіяльність» (раніше під управлінням МОЗ);
  • ДП «Укрмедпроектбуд» (раніше під управлінням МОЗ);
  • ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (раніше під управлінням Державного управління справами).

Крім того, Фонду держмайна передали управління корпоративними правами держави щодо акціонерного товариства «Лисичанськвугілля».

Перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев зазначив: «Послідовно працюємо над тим, щоб зменшувати частку держави в економіці. Після приватизації активи трансформуються, туди вливають гроші й об’єкт отримує нове життя. Тому наша ключова ціль – залучити інвестиції і стимулювати розвиток економіки».

Зараз Фонд державного майна готує ці об'єкти до наступних етапів приватизації.

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