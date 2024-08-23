Споживачі у Києві назбирали майже 1,5 млрд гривень заборгованості за воду

Такі дані станом на початок серпня навели у Київводоканалі.

Майже 1,5 мільярди гривень складає заборгованість киян за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Найбільша кількість боржників у Дніпровському, Деснянському, Солом’янському районах. Такі дані станом на початок серпня навели у Київводоканалі.

Там зазначили, що на виконання вимог Постанови № 1405, з метою проведення заходів зі зниження дебіторської заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Київводоканалом продовжується практика обмеження водопостачання у квартирах боржників, а з червня 2024 року застосовується пеня у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Повідомляється, що перед тим, як виконати роботи з відключення водопостачання, зі споживачами проводиться відповідна роз'ясновальна робота. Через телефонні дзвінки та/або смс-розсилки і поштові повідомлення боржників інформують про наявність заборгованості та шляхи її погашення.

Так, пишуть у Київводоканалі, протягом липня вже відбулись відключення за 61 адресою у різних районах міста, загальна сума заборгованості цих споживачів становила майже 300 тисяч гривень.

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