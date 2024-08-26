На постаменті демонтованого Щорса у Києві встановили скульптуру французького скульптора

На постаменті розмістили дівчинку з соняшниками.

Джерело фото: instagram.com/jamescolomina

Французький скульптор Джеймс Коломіна встановив нову скульптуру в Києві до Дня Незалежності України. Дівчинку з соняшниками розмістили на постаменті, з якого торік демонтували кінну фігуру Миколи Щорса.

Нагадаємо, що нещодавно інша скульптура Джеймса Коломіни — хлопчик, який малює Тризуб, — з’явилася на стіні Головпоштамту.

Як розповідала «Судово-юридична газета», над демонтажем 7-тонної конструкції пам’ятника Щорсу фахівці КП «Київблагоустрій» процювали протягом 6 годин.

Демонтаж відбувався зранку у вихідний день, щоб не паралізувати рух вулицями міста.

Джерело фото: instagram.com/jamescolomina

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