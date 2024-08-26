У Києві до кінця вересня частково обмежать рух вулицею Ніжинською

До 26 вересня триватимуть ремонтні роботи.

Джерело фото: Freepik

У столиці з 26 серпня на ділянці вулиці Ніжинської – від вулиці Миколи Голего до Відрадного проспекту – частково обмежать рух транспорту. Про це пишуть у КМДА за інформацією КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язане з ремонтними роботами, які триватимуть до 26 вересня цього року.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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