У 7ААС відкрили експозиції полотен, написаних у проєкті «Незламні»

Експозицію можна переглянути у холі суду протягом місяця.

Джерело фото: 7ААС

У Сьомому апеляційному адміністративнгому суді на урочистій нараді до Дня Незалежності України відкрили експозиції полотен, написаних у проєкті «Незламні».

«Наша країна стоїть попри все і ми вистоїмо, адже незламність закладена у нашому генетичному коді. Відзначаючи День Незалежності, кожен з нас із гордістю згадує минуле країни і з вірою дивиться у її майбутнє», - зауважив очільник 7ААС Віталій Кузьмишин, вітаючи присутніх.

«Проєкт «Незламні» – це вираз нашої національної душі, який пронизаний болем, співчуттям і нескореністю. У ці тяжкі для нашої країни часи, коли ворог зруйнував багато міст і сіл, а сотні тисяч українців стали свідками та жертвами трагедій, мистецтво стає мостом, що з’єднує серця і відновлює віру», - зауважив щодо виставки народний художник України та організатор проєкту Володимир Козюк.

Експозицію можна переглянути у холі 7ААС протягом місяця. При цьому необхідно мати при собі документи, аби пройти пункт охорони.

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