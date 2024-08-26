В 7ААС открыли экспозиции полотен, написанных в проекте «Несокрушимые»

Экспозицию можно посмотреть в холле суда в течение месяца.

Источник фото: 7ААС

В Седьмом апелляционном административном суде на торжественном совещании ко Дню Независимости Украины открыли экспозиции полотен, написанных в проекте «Несокрушимые».

«Наша страна стоит несмотря ни на что и мы выстоим, ведь несгибаемость заложена в нашем генетическом коде. Отмечая День Независимости, каждый из нас с гордостью вспоминает прошлое страны и с верой смотрит в ее будущее», - отметил глава 7ААС Виталий Кузьмишин, поздравляя собравшихся.

«Проект «Несокрушимые» – это выражение нашей национальной души, которое пронизано болью, состраданием и непокорностью. В эти трудные для нашей страны времена, когда враг разрушил многие города и села, а сотни тысяч украинцев стали свидетелями и жертвами трагедий, искусство становится мостом, соединяющим сердца и восстанавливающим веру», - отметил народный художник Украины и организатор проекта Владимир Козюк.

Экспозицию можно просмотреть в холле 7ААС в течение месяца. При этом необходимо иметь при себе документы для прохождения пункта охраны.

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