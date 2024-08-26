В Киеве до конца сентября частично ограничат движение по улице Нежинской

До 26 сентября будут проходить ремонт работы.

Источник фото: Freepik

В столице с 26 августа на участке улицы Нежинской – от улицы Николая Голего до Отрадного проспекта – частично ограничат движение транспорта. Об этом пишут в КГГА, по информации КК «Киевавтодор».

Ограничение связано с ремонтными работами, которые продлятся до 26 сентября этого года.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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