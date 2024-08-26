Хабар у $500 тисяч: залишили без змін запобіжні заходи підозрюваним у справі ексзаступника міністра енергетики Хейла

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила в силі запобіжні заходи щодо керівника одного з енергетичних підприємств та довіреної особи колишнього заступника міністра енергетики.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги захисника на ухвали слідчих суддів про обрання запобіжних заходів двом підозрюваним у справі ексзаступника Міністра енергетики Олександра Хейла, викритого на вимаганні пів мільйона доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

До керівника одного з енергетичних підприємств слідчий суддя застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн, а до довіреної особи колишнього заступника міністра - тримання під вартою із альтернативою внесення 65 млн грн застави.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисника, а ухвали слідчих судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, що СБУ оприлюднила перехоплені розмови фігурантів справи ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Нагадаємо, що ВАКС обрав запобіжний захід Олександру Хейлу.

Крім того, Вищий антикорсуд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам справи ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.