Практика судів
  1. В Україні

СБУ оприлюднила перехоплені розмови фігурантів справи ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла

18:50, 13 серпня 2024
СБУ опублікувала нові докази у справі про «півмільйонний хабар» заступника міністра енергетики.
СБУ оприлюднила перехоплені розмови фігурантів справи ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України опублікувала перехоплені телефонні розмови осіб, причетних до масштабної корупційної схеми, в організації якої підозрюють заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.

Згідно з матеріалами слідства, чиновник вимагав хабар у розмірі 500 тисяч доларів США, обіцяючи за це сприяти передачі гірничо-видобувного обладнання з шахт прифронтового району Донеччини до підприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну. Йдеться про унікальне та дефіцитне обладнання, яке належить державній вугільній компанії, розташованій у Покровському — одному з найгарячіших напрямків східного фронту.

Раніше СБУ, спільно з НАБУ, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Київською обласною прокуратурою, за підтримки міністра енергетики України, викрила цю корупційну схему, затримавши чотирьох підозрюваних.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи, а досудове розслідування триває.

Важливо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що ВАКС обрав запобіжний захід Олександру Хейлувикритому на вимаганні пів мільйона доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Крім того, Вищий антикорсуд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам справи ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розклад: що змінилося

У штаті Вищої ради правосуддя зможуть працювати 343 працівника – Рада правосуддя готується до початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів.

Захисник стверджував, що протокол обшуку є недопустимим доказом, бо не здійснювалась аудіо та відеофіксація – що вирішив Верховний Суд

Чи призводить до визнання недопустимим доказами результатів експертиз недолучення до протоколу обшуку технічного носія із відеозаписом його проведення.

Незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована відповідним рішенням суду - Верховний Суд

Апеляційний суд не надав жодної оцінки висновку експерта, який подала сторона захисту, що, на думку Верховного Суду, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Кабмін затвердив положення про координаційний штаб з проведення евакуації населення

Уряд вирішив затвердити положення, яке стане типовим для координаційних штабів, що займаються евакуацією населення, та вніс зміни до порядку проведення евакуації.

Включення до довідки військовослужбовця для перерахунку пенсії надбавки за особливості проходження служби та премії – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно включення до довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії розмірів надбавки за особливості проходження служби та премії.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду