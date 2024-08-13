СБУ оприлюднила перехоплені розмови фігурантів справи ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла

СБУ опублікувала нові докази у справі про «півмільйонний хабар» заступника міністра енергетики.

Служба безпеки України опублікувала перехоплені телефонні розмови осіб, причетних до масштабної корупційної схеми, в організації якої підозрюють заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.

Згідно з матеріалами слідства, чиновник вимагав хабар у розмірі 500 тисяч доларів США, обіцяючи за це сприяти передачі гірничо-видобувного обладнання з шахт прифронтового району Донеччини до підприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну. Йдеться про унікальне та дефіцитне обладнання, яке належить державній вугільній компанії, розташованій у Покровському — одному з найгарячіших напрямків східного фронту.

Раніше СБУ, спільно з НАБУ, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Київською обласною прокуратурою, за підтримки міністра енергетики України, викрила цю корупційну схему, затримавши чотирьох підозрюваних.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи, а досудове розслідування триває.

Важливо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що ВАКС обрав запобіжний захід Олександру Хейлу, викритому на вимаганні пів мільйона доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Крім того, Вищий антикорсуд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам справи ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла.

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