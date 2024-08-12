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Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого НАБУ затримало на хабарі

11:07, 12 серпня 2024
12 серпня стало відомо, що його затримали на хабарі у $500 тисяч.
Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого НАБУ затримало на хабарі
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Заступника міністра енергетики Олександра Хейла звільнили з посади. Таке рішення ухвалив Кабмін у понеділок 12 серпня.

Як писала напередодні «Судово-юридична газета», у Національному антикорупційному бюро заявили, що спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Службою безпеки викрили чинного заступника міністра енергетики на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району. За даними ЗМІ мова йшла про Олександра Хейла.

За даними слідства, пишуть у НАБУ, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходного регіону та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол. США.

«За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого. При цьому йшлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій», - повідомляють у НАБУ.

За версією слідства, кошти мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тис. дол. США на кожній зустрічі.

«Під час передачі третього траншу хабаря одному з пособників його викрили "на гарячому"», – додали у Нацбюро.

Всіх чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

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