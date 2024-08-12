Кабмин уволил заместителя министра энергетики Александра Хейла, которого НАБУ задержало на взятке

12 августа стало известно, что он был задержан на взятке в $500 тысяч.

Заместителя министра энергетики Александра Хейла уволили с должности. Такое решение было принято Кабмином в понедельник 12 августа.

Как писала накануне «Судебно-юридическая газета», в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Службой безопасности разоблачили действующего заместителя министра энергетики на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района. По данным СМИ речь шла об Александре Хейле.

По данным следствия, пишут в НАБУ, должностное лицо в сговоре с руководителем одного из государственных угольных предприятий с восточного региона и еще двумя лицами выразило просьбу руководителю другого угольного предприятия, которое находится в западном регионе, предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. дол. США.

«За это он пообещал обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт одного ГП в другое. При этом речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий», - сообщают в НАБУ.

По версии следствия, средства должны были передаваться по пяти частям по 100 тыс. дол. США на каждой встрече.

«При передаче третьего транша взятки одному из пособников его разоблачили "на горячем"», – добавили в Нацбюро.

Всех четырех лиц задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Им доложено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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