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В Ирландии арестовали мужчину из-за угроз в интернете в адрес премьер-министра

12:01, 12 августа 2024
Мужчину арестовали из-за онлайн-угроз.
В Ирландии арестовали мужчину из-за угроз в интернете в адрес премьер-министра
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Ирландская полиция арестовала мужчину в связи с угрозами в интернете в адрес премьер-министра Саймона Гарриса. Как сообщает BBC, полиция произвела арест мужчины 11 августа утром и поместила его в участок в северо-западном регионе страны.

За последние три месяца полиция провела ряд расследований по угрозам в адрес премьер-министра и его семьи.

В пятницу, 9 августа, правоохранители арестовали мужчину в возрасте 50 лет в связи с сообщением о якобы заминировании дома Гарриса. Однако его освободили без предъявления обвинений.

Еще одна угроза, в которой упоминались ножи, была сделана в адрес премьер-министра в соцсети Instagram в минувшие выходные, пишут в СМИ.

Реагируя на угрозу в начале этой недели, Гаррис заявил, что это не помешает ему работать.

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