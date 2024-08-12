У экс-главного экологического инспектора Карпатского округа обнаружили квартиры и авто на 19,3 млн грн

По результатам проведенного НАПК мониторинга образа жизни должностному лицу сообщили о подозрении.

Источник фото: НАПК

В действиях бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа – Главного государственного инспектора по охране окружающей среды Карпатского округа выявили признаки коррупционного уголовного правонарушения. Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

По результатам проведенного НАПК мониторинга образа жизни Территориальное управление ГБР, расположенное во Львове, под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили должностному лицу о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 1 ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, НАПК установило, что в течение 2020–2023 годов должностное лицо, члены его семьи и связанные с ним физические лица приобрели необоснованные активы на 19,3 млн грн. Речь идет о:

автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG 2023 года выпуска стоимостью 9,4 млн. грн;

автомобиль Volkswagen Touareg 2021 г.в. стоимостью 2,7 млн ​​грн;

четыре квартиры в Ивано-Франковске общей стоимостью 4,3 млн грн;

нежилое помещение в Ивано-Франковске стоимостью 3 млн грн;

Так, жена служащего стала владелицей двух ценных транспортных средств, не имея на это достаточно средств из законных источников, пишут в НАПК.

Также, отмечают там, она приобрела в собственность нежилое помещение общей площадью более 208 кв. м в Ивано-Франковске за якобы 596 тыс. грн, которые впоследствии подарила дочери. Реальная стоимость недвижимости составляет около 3 млн. грн.

Сам служащий приобрел трехкомнатную квартиру общей площадью более 82 кв. м. Средняя стоимость такого жилья составляет около миллиона гривен.

Также он приобрел в собственность двухкомнатную квартиру общей площадью 75,8 кв. м, которую впоследствии подарил дочери. Служащий пытался доказать, что квартира была приобретена дочерью, однако пишут в НАПК, были собраны доказательства, свидетельствующие, что именно он приобрел указанный актив, реальная рыночная стоимость которого составляет более 850 тыс. грн.

Что касается однокомнатной квартиры площадью 48 кв. м стоимостью 486 тыс. грн, то ее служащему «подарило» в знак благодарности третье лицо. НАПК выяснило, что жилье было приобретено по поручению самого служащего, а его стоимость превышает 1,2 млн грн.

Это же лицо впоследствии приобрело еще одну – трехкомнатную квартиру, не являясь на это финансово состоятельным. Во время мониторинга жизни было установлено, что жилье, реальная рыночная стоимость которого составляет более 1,5 млн грн, приобрел именно экс-начальник Государственной экологической инспекции Карпатского округа.

«Учитывая все расходы и законные доходы служащего и членов его семьи, НАПК установило, что у них не было финансовой возможности приобрести все вышеперечисленные активы за счет законных доходов», - говорится в сообщении.

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