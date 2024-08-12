У ексголовного екологічного інспектора Карпатського округу виявили квартири та авто на 19,3 млн грн

За результатами проведеного НАЗК моніторингу способу життя посадовцю повідомили про підозру.

Джерело фото: НАЗК

В діях колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу – Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення. Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

За результатами проведеного НАЗК моніторингу способу життя Територіальне управління ДБР, розташоване у місті Львові, під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Як зазначається, НАЗК встановило, що протягом 2020–2023 років посадовець, члени його сім’ї та пов’язані з ним фізичні особи набули необґрунтованих активів на 19,3 млн грн. Йдеться про:

автомобіль Mercedes-Benz G63 AMG 2023 року випуску вартістю 9,4 млн грн;

автомобіль Volkswagen Touareg 2021 р.в. вартістю 2,7 млн грн;

чотири квартири в Івано-Франківську загальною вартістю 4,3 млн грн;

нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн грн;

Так, дружина службовця стала власницею двох коштовних транспортних засобів, не маючи на це достатньо коштів із законних джерел, пишуть у НАЗК.

Також, зазначають там, вона набула у власність нежитлове приміщення загальною площею понад 208 кв м в Івано-Франківську за нібито 596 тис. грн, які згодом подарувала дочці. Реальна вартість нерухомості складає близько 3 млн грн.

Сам службовець придбав трикімнатну квартиру загальною площею понад 82 кв м. Середня вартість такого помешкання складає близько мільйона гривень.

Також він набув у власність двокімнатну квартиру загальною площею 75,8 кв м, яку згодом подарував дочці. Службовець намагався довести, що квартира була придбана дочкою, проте пишуть у НАЗК, було зібрано докази, які свідчать, що саме він придбав зазначений актив, реальна ринкова вартість якого складає понад 850 тис. грн.

Щодо однокімнатної квартири площею 48 кв м вартістю 486 тис. грн, то її службовцю «подарувала» на знак вдячності третя особа. НАЗК з’ясувало, що житло було придбане за дорученням самого службовця, а його вартість перевищує 1,2 млн грн.

Ця ж особа згодом придбала ще одну – трикімнатну квартиру, не будучи на це фінансово спроможною. Під час моніторингу життя було встановлено, що житло, реальна ринкова вартість якого становить понад 1,5 млн грн, набув саме ексначальник Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

«Враховуючи всі видатки та законні доходи службовця та членів його родини, НАЗК встановило, що вони не мали фінансової можливості придбати всі вищезазначені активи за рахунок законних доходів», - сказано у повідомленні.

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