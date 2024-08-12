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У Мін’юсті пояснили, як колишньому подружжю визначити долю спільного майна

10:49, 12 серпня 2024
Неподільне майно присуджується одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між ними.
У Мін’юсті пояснили, як колишньому подружжю визначити долю спільного майна
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, як колишньому подружжю визначити долю спільного майна.

Самостійно та справедливо розподілити спільне майно здатне не кожне колишнє подружжя. Щоб захистити інтереси жінки, чоловіка та дітей, розроблено відповідний порядок, котрий береться до уваги судом і допомагає розв’язати спірні питання.

Відтак, неподільне майно присуджується одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між ними.

Речі для професійних занять віддаються тому, хто використовував їх у своїй професійній діяльності. Їх вартість враховується при присудженні іншого майна другому з подружжя.

Присудження грошової компенсації чоловіку або жінці замість їх частки у праві спільної сумісної власності на майно, зокрема на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку, допускається лише за згодою, крім випадків, передбачених Цивільним кодексом України.

Варто зазначити, що грошова компенсація можлива за умови попереднього внесення відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.

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