В Минюсте объяснили, как бывшим супругам определить судьбу общего имущества

Неделимое имущество присуждается одному из супругов, если иное не определено договоренностью между ними.

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, как бывшим супругам определить судьбу общего имущества.

Самостоятельно и справедливо распределить общее имущество способны не каждая бывшая супруга. Чтобы защитить интересы женщины, мужчины и детей, разработан соответствующий порядок, который принимается во внимание судом и помогает решить спорные вопросы.

Следовательно, неделимое имущество присуждается одному из супругов, если иное не определено договоренностью между ними.

Вещи для профессиональных занятий отдаются тому, кто использовал его в своей профессиональной деятельности. Их стоимость учитывается при присуждении другого имущества второму супругу.

Присуждение денежной компенсации мужчине или женщине вместо их доли в праве совместной собственности на имущество, в частности на жилой дом, квартиру, земельный участок, допускается только с согласия, кроме случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Украины.

Следует отметить, что денежная компенсация возможна при условии предварительного внесения соответствующей денежной суммы на депозитный счет суда.

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