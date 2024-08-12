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НАБУ разоблачило заместителя министра энергетики Александра Хейла на взятке в полмиллиона долларов

10:13, 12 августа 2024
НАБУ сообщило о подозрении действующему заместителю министра по делу о коррупции в угольной сфере.
НАБУ разоблачило заместителя министра энергетики Александра Хейла на взятке в полмиллиона долларов
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В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Службой безопасности разоблачили действующего заместителя министра энергетики на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района.

По данным следствия, пишут в НАБУ, должностное лицо в сговоре с руководителем одного из государственных угольных предприятий с восточного региона и еще двумя лицами выразило просьбу руководителю другого угольного предприятия, которое находится в западном регионе, предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. дол. США.

«За это он пообещал обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт одного ГП в другое. При этом речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий», - сообщают в НАБУ.

По версии следствия, средства должны были передаваться по пяти частям по 100 тыс. дол. США на каждой встрече.

«При передаче третьего транша взятки одному из пособников его разоблачили "на горячем"», – добавили в Нацбюро.

Всех четырех лиц задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Им доложено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По данным «Украинской правды», речь идет об Александре Хейле.

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