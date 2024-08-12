В Ірландії заарештували чоловіка через погрози в інтернеті на адресу прем'єр-міністра

Чоловіка заарештували через онлайн-погрози.

Ірландська поліція заарештувала чоловіка у зв'язку з погрозами в інтернеті на адресу прем'єр-міністра Саймона Гарріса. Як повідомляє BBC, поліція провела арешт чоловіка 11 серпня вранці та помістила його у відділок в північно-західному регіоні країни.

За останні три місяці поліція провела низку розслідувань щодо погроз на адресу прем'єр-міністра і його сім'ї.

У п'ятницю, 9 серпня, правоохоронці заарештували чоловіка у віці 50 років у зв'язку з повідомленням про нібито замінування будинку Гарріса. Однак його звільненили без пред'явлення звинувачень.

Ще одна погроза, в якій згадувалися ножі, була зроблена на адресу прем’єр-міністра в соцмережі Instagram минулими вихідними, пишуть у ЗМІ.

Реагуючи на погрозу на початку цього тижня, Гарріс заявив, що це не завадить йому працювати.

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