У Голосіївському районі Києва на трасу впали уламки БпЛА – КМВА

Від уламків одного з БпЛА загорілося авто.

У Києві уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ – Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто та постраждав водій.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації 26 серпня.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, повітряна тривога в столиці сьогодні сумарно тривала 8 з половиною годин.

«Уточнення даних по ударних БпЛА – Протягом ночі було знищено до десятка ворожих дронів. Та приблизно така сама кількість – під час денної атаки БпЛА. Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва. Уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ – Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій. В місті – без руйнувань», - повідомили у міській військовій адміністрації.

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