ВСУ не получили гуманитарной помощи более чем на 170 млн грн, — аудит Минобороны

Минобороны совместно с Государственной таможенной службой выявили потенциальные риски незаконного использования предназначенной для военных гуманитарной помощи.

Министерство обороны и Государственная таможенная служба по результатам аудитов с марта по июль этого года подсчитали, что украинские военные не получили гуманитарную помощь более чем на 170 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным Гостаможслужбы, через таможенный контроль для нужд ВСУ прошли:

424 транспортных средств;

476,23 тонн товаров разных наименований без указания стоимости;

6,2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул.

Однако в ведомстве затруднились подтвердить факт получения этой номенклатуры военными подразделениями.

Минобороны направило соответствующие уведомления в правоохранительные органы для оценки правомерности действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением.

По данным фактам продолжается расследование.

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