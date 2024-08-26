Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Основатель Телеграм Павел Дуров может находиться под стражей до 28 августа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Об этом сообщает прокуратура Франции.

Дурову инкриминируют 12 преступлений, связанных с администрированием Telegram. Основные обвинения включают 6 пунктов:

Соучастие в администрировании Telegram для проведения незаконных сделок организованными группами

Отказ предоставить правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования

Соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними

Соучастие в распространении наркотиков

Соучастие в киберпреступлениях

Соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок

Как сообщается, Дуров может находиться под стражей до 28 августа.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Позже команда Telegram сделала заявление о задержании Павла Дурова.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест Павла Дурова в Париже не является политическим.

Тем временем председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.