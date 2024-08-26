Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Об этом сообщает прокуратура Франции.
Дурову инкриминируют 12 преступлений, связанных с администрированием Telegram. Основные обвинения включают 6 пунктов:
Как сообщается, Дуров может находиться под стражей до 28 августа.
Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.
Позже команда Telegram сделала заявление о задержании Павла Дурова.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест Павла Дурова в Париже не является политическим.
Тем временем председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.
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