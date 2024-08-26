Суд во Франции продлил арест Павла Дурова

Основателю Telegram Павлу Дурову продлили арест еще на 48 часов.

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Суд в Париже продлил еще на 48 часов срок содержания под стражей основателя Telegram Павлу Дурову, пишет AFP.

Таким решением суд увеличил срок его содержания под стражей до 96 часов.

Как отмечает издание, за оставшееся время Дурову должны выдвинуть обвинения или выпустить на свободу.

Также там добавляют, что в процессе расследования особо тяжких преступлений во Франции могут продлить арест до 144 часов.

Напомним, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Позже команда Telegram сделала заявление о задержании Павла Дурова.

Кроме того, Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Добавим, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

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