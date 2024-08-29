Павлу Дурову призначили заставу в €5 мільйонів і заборонили виїзд з Франції

Засновнику Telegram Павлу Дурову оголосили звинувачення та взяли під судовий нагляд.

Засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти в Парижі під заставу в €5 мільйонів. Йому заборонили виїжджати з Франції, двічі на тиждень він має відмічатися в поліції. Про це пише Reuters.

Зазначається, що прокурор Парижу дійшов висновку про наявність достатніх підстав для початку формального розслідування проти Дурова щодо усіх обвинувачень, на основі яких його було затримано.

Дурову висунуто звинувачення в:

Співучасті в забезпеченні незаконних транзакцій.

Співучасті в зберіганні порноматеріалів, зокрема з неповнолітніми.

Співучасті в обігу наркотиків.

Співучасті в шахрайстві.

Наданні криптологічних послуг.

Відмову надати на запит уповноважених органів необхідну інформацію або документи.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову було пред’явлено звинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram.

Також відомо, що Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова.

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