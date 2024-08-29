Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции

Основателю Telegram Павлу Дурову объявили обвинения и взяли под судебное наблюдение.

Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 миллионов евро. Ему запретили уезжать из Франции, дважды в неделю он должен отмечаться в полиции. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что прокурор Парижа пришел к выводу о наличии достаточных оснований для начала формального расследования против Дурова в отношении всех обвинений, на основе которых он был задержан.

Дурову предъявлено обвинение в:

Соучастии в обеспечении незаконных транзакций.

Соучастии в хранении порноматериалов, в том числе с несовершеннолетними.

Соучастии в обращении наркотиков.

Соучастии в мошенничестве.

Предоставлении криптологических услуг.

Отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.