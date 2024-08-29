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Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции

08:35, 29 августа 2024
Основателю Telegram Павлу Дурову объявили обвинения и взяли под судебное наблюдение.
Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции
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Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 миллионов евро. Ему запретили уезжать из Франции, дважды в неделю он должен отмечаться в полиции. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что прокурор Парижа пришел к выводу о наличии достаточных оснований для начала формального расследования против Дурова в отношении всех обвинений, на основе которых он был задержан.

Дурову предъявлено обвинение в:

  • Соучастии в обеспечении незаконных транзакций.
  • Соучастии в хранении порноматериалов, в том числе с несовершеннолетними.
  • Соучастии в обращении наркотиков.
  • Соучастии в мошенничестве.
  • Предоставлении криптологических услуг.
  • Отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

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