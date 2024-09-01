У Франції опублікували перші фото Павла Дурова після звільнення з-під варти

Павла Дурова помітили на Єлисейських полях.

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Засновника Telegram Павла Дурова разом зі своєю подругою Юлією Вавіловою цими вихідними були помічені на Єлисейських полях. Фото опублікувало видання Parismatch.com.

За чотири дні після того, як йому було пред'явлено звинувачення за дванадцятьма звинуваченнями, Павло Дуров оселився у своєму будинку в Парижі.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову було пред’явлено обвинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram.

28 серпня, засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у Парижі.

Також відомо, що Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова.

Крім того, Павлу Дурову призначили заставу в €5 мільйонів і заборонили виїзд з Франції.

Додамо, Павло Дуров заявив, що користується захистом Макрона та підтримував контакти з французькими спецслужбами.

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