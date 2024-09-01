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ЄС імпортує більше газу з рф, ніж зі США, — Die Welt

21:09, 1 вересня 2024
Уперше за майже два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з росії, ніж зі США.
ЄС імпортує більше газу з рф, ніж зі США, — Die Welt
Фото: Getty Images
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Режим російського диктатора володимира путіна розширив свої позиції як постачальника енергії для країни Європейського Союзу. Наразі з Європа імпортує з рфбільше ніж з США, передає Die Welt.

Видання зазначає, що уперше за майже два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з росії, ніж зі США.

Як свідчать дані брюссельської консалтингової компанії Bruegel, за квартал із квітня до червня ЄС закупив у росії 12,7 мільярда кубометрів газу, а у США - 12,3 мільярда.

Також видання додає, що порівняно з першим кварталом 2024 року поставки з росії знизилися незначно, а зі США - більш різко.

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