Як відключатимуть світло 2 вересня — відповідь Укренерго

2 вересня графіки відключення світла працюватимуть цілий день.

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У понеділок, 2 вересня, в Україні графіки відключення електроенергії працюватимуть цілий день.

Як повідомили в Укренерго, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

00:00 – 16:00 – одна черга відключень

16:00 – 24:00 – дві черги відключень

«В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго», - зазначили у компанії.

Крім того, живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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