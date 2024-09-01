Як відключатимуть світло 2 вересня — відповідь Укренерго

У понеділок, 2 вересня, в Україні графіки відключення електроенергії працюватимуть цілий день.
Як повідомили в Укренерго, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:
00:00 – 16:00 – одна черга відключень
16:00 – 24:00 – дві черги відключень
«В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго», - зазначили у компанії.
Крім того, живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
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