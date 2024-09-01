Для рф Покровськ та Часів Яр є тільки плацдарм і вона може готувати наступ на Дніпропетровщину — The Times

У 2025 році окупанти можуть готувати наступ на Дніпропетровську область, вважають у виданні The Times.

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Командування країни-агресорки росії на весну 2025 року може готувати наступ на Дніпропетровську область. Про це повідомило видання The Times.

У виданні вважають, якщо окупаційна армія захопить транспортний вузол Покровська і висоти в Часовому Яру, то зможе використати їх як плацдармів для більш масштабного наступу на північ і захід, щоб захопити решту Донбасу і загрожувати Дніпропетровській області навесні наступного року.

Коли ЗСУ зайшли у Курську область в драматичному контратакуючому гамбіті, росія відповіла, скориставшись можливістю ще більше розтягнути українські сили, подвоївши свої зусилля для захоплення Покровська і Часового Яру на Донбасі.

На всьому північному фронті українці спонукають росіян дати гідну відсіч і ввести в бій основні підрозділи — і, таким чином, відволіктися від боїв за контроль над Покровськом і Часів Яром на півдні.

У виданні вважають, що для рф Покровськ та Часів Яр відіграють вирішальну роль - вони будуть плацдармом для нових наступальних операцій країни-агресорки.

Також там додають, що з наближенням зими обидві сторони запекло борються за перевагу до листопада, коли холод і волога сповільнять пересування військ і знизять темпи будь-яких наступальних наземних операцій до весни наступного року.

Нагадаємо, на Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з Покровського району.

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