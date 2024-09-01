Забруднена вода із Сейму по Десні підбирається до Чернігова

Жителів Чернігова закликали утриматись від купання в річці Десна.

Фото: Олександр Ломако / Facebook

Секретар Чернігівської міської ради, виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако повідомив, що забруднена вода з річки Сейм, яка протікає росією та впадає у річку Десна, у неділю дійде до Чернігова. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«За орієнтовними розрахунками екологів забруднена вода з р.Сейм по р. Десна дійде до Чернігова вже сьогодні після обіду. Нагадую містянам про можливу небезпеку і закликаю утриматися від купання в Десні», - заявив він.

За словами посадовця, працівники муніципальної варти уже здійснили рейд на пляж міста та попередили людей про ризики.

У свою чергу, за даними Держводагентства, 30 серпня по р. Десна органічні речовини рухались зі швидкістю 26 км/добу, 31 – 22 км/добу, 1 вересня – 18 км/добу. Така тенденція буде зберігатися, відповідно забруднення дістанеться Чернігова орієнтовно 3-5 вересня.

Раніше в Мінприроди повідомляли, що намагаються локалізувати наслідки забруднення річки Десна, яке виникло після забруднення річки Сейм, де почала гинути риба. Зокрема в Десну почали вносити абсорбент у воду та здійснювати штучну аерацію.

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