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В Україні врегульовано діяльність біобанків

19:57, 1 вересня 2024
У МОЗ зазначили, що рішення уряду дозволить проводити сучасні біомедичні дослідження, які стимулюють розробку нових підходів до діагностики захворювань та створення лікарських засобів для лікування досі невиліковних хвороб.
В Україні врегульовано діяльність біобанків
Фото: focus.ua
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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що Кабмін прийняв постанову «Про затвердження Порядку збору, зберігання та використання біологічних зразків людини з дослідницькою метою».

У відомстві наголошують, що це рішення дозволить проводити сучасні біомедичні дослідження, які стимулюють розробку нових підходів до діагностики захворювань та створення лікарських засобів для лікування досі невиліковних хвороб.

«Біобанкінг відіграє важливу роль у медичних дослідженнях, оскільки саме біобанки зберігають біологічний матеріал, який буде використаний для розробки нових методів лікування захворювань. Тому вони мають величезний інноваційний потенціал у всьому процесі біомедичних досліджень», - заявили у МОЗ.

Постанова передусім убезпечить біобанки від різних небезпек, пов’язаних зі зберіганням біологічного матеріалу. Це виключить можливість протиправних дій: обману пацієнтів, недобросовісності при зберіганні, надання неякісних біозразків дослідникам тощо.

Зокрема, встановлено вимоги щодо підвищення якості біозразків, дотримання етичних стандартів та захисту прав донорів. Однією з ключових вимог є обов’язкове отримання інформованої згоди пацієнта при зборі його біозразків та пов’язаних з ними даних, що забезпечить прозорість процесів.

Біобанкінг – це процес збору та зберігання зразків біологічних матеріалів пацієнтів, таких як кров, тканини та ДНК для використання в дослідженнях, які дозволяють вивчити патогенез хвороби. Адже для своєчасної діагностики та лікування потрібна ідентифікація біомаркерів, які можуть бути корисні для раннього виявлення, профілактики й лікування різних захворювань, а саме: онкологічних хвороб, неврологічних розладів, серцево-судинних і багатьох інших хвороб.

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