В Украине урегулировали деятельность биобанков

В Минздраве отметили, что решение правительства позволит проводить современные биомедицинские исследования, стимулирующие разработку новых подходов к диагностике заболеваний и созданию лекарственных средств для лечения до сих пор неизлечимых болезней.

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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что Кабмин принял постановление «Об утверждении Порядка сбора, хранения и использования биологических образцов человека в исследовательских целях».

В ведомстве отмечают, что это решение позволит проводить современные биомедицинские исследования, стимулирующие разработку новых подходов к диагностике заболеваний и созданию лекарственных средств для лечения до сих пор неизлечимых болезней.

«Биобанкинг играет немаловажную роль в медицинских исследованиях, поскольку именно биобанки сохраняют биологический материал, который будет использован для разработки новых методов лечения заболеваний. Поэтому у них огромный инновационный потенциал во всем процессе биомедицинских исследований», - заявили в Минздраве.

Постановление, прежде всего, обезопасит биобанки от различных опасностей, связанных с хранением биологического материала. Это исключит возможность противоправных действий: обмана пациентов, недобросовестности при хранении, предоставление некачественных биообразцов исследователям и т.п.

В частности, установлены требования повышения качества биообразцов, соблюдения этических стандартов и защиты прав доноров. Одним из ключевых требований является обязательное получение информированного согласия пациента при сборе его биообразцов и связанных с ними данных, что обеспечит прозрачность процессов.

Биобанкинг – процесс сбора и хранения образцов биологических материалов пациентов, таких как кровь, ткани и ДНК для использования в исследованиях, позволяющих изучить патогенез болезни. Ведь для своевременной диагностики и лечения нужна идентификация биомаркеров, которые могут быть полезны для раннего выявления, профилактики и лечения различных заболеваний, а именно онкологических болезней, неврологических расстройств, сердечно-сосудистых и многих других болезней.

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