На трассе Киев-Одесса произошло серьезное ДТП с опрокидыванием, видео

Ужасное ДТП с опрокидыванием произошло возле села Гостра Могила.

В воскресенье, 1 сентября, возле села Гостра Могила Белоцерковского района Киевской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Как видно на видео, в результате аварии пострадал ряд транспортных средств, а один из автомобилей перевернулся.

На место уже работают медики.

Подробности ДТП пока не сообщают.

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