Практика судов
  1. В Украине

В Харькове враг ударил ракетой по одному из энергообъектов

17:15, 1 сентября 2024
В настоящее время ГСЧС ведет ликвидацию последствий обстрела.
В Харькове враг ударил ракетой по одному из энергообъектов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство энергетики Украины сообщило, что в воскресенье, 1 сентября, в Харькове враг атаковал один из энергообъектов.

«Во время последнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов», - заявили в ведомстве.

Также там добавляют, что ведется ликвидация последствий обстрела.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ударов рф по Харькову.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определения следственного судьи о разрешении на проведение НСРД в исключительных случаях могут быть предоставлены и при рассмотрении дела в суде — Верховный Суд

Неоткрытие стороне защиты в порядке ст. 290 УПК документов, ставших поводами и основаниями для проведения НСРД, автоматически не указывает на необходимость признания протоколов по результатам проведения НСРД недопустимыми доказательствами в понимании ст. 87 УПК.

ТЦК должен приобщить к протоколу доказательства, подтверждающие факт нарушения учета, и проверить данные в других реестрах - суд

Мужчина установил, что о нем нет данных в «Оберег», хотя он стоял на учете, пошел в ТЦК и получил штраф 17 тысяч грн – суд отменил постановление ТЦК.

Судья с 2016 года избегала процедуры присяги судьи, но теперь ее решили уволить

Светлана Чернюк стала судьей, но не захотела осуществлять правосудие и работает госслужащей.

Размер заработной платы прокуроров нужно увеличить – Совет прокуроров

В Совете прокуроров считают, что размер должностного оклада прокуроров искусственно ограничен исполнительной властью.

Экономическое бронирование, уже прописанное в постановлении Кабмина, могут распространить на другие предприятия

Для того чтобы ввести экономическое бронирование, необязательно вносить изменения в законы, ведь Кабмин уже и так его ввел постановлением 76.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду