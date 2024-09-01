В Харькове враг ударил ракетой по одному из энергообъектов

В настоящее время ГСЧС ведет ликвидацию последствий обстрела.

Министерство энергетики Украины сообщило, что в воскресенье, 1 сентября, в Харькове враг атаковал один из энергообъектов.

«Во время последнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов», - заявили в ведомстве.

Также там добавляют, что ведется ликвидация последствий обстрела.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ударов рф по Харькову.

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