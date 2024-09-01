У Харкові ворог вдарив ракетою по одному з енергообʼєктів

Наразі ДСНС веде ліквідацію наслідків обстрілу.

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Міністерство енергетики України повідомив, що у неділю, 1 вересня, у Харкові ворог атакував один з енергообʼєктів

«Під час останього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних обʼєктів», - заявили у відомстві.

Також там додають, що наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ударів рф по Харькову.

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