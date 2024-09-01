У США вважають малоймовірним, що F-16 збили «дружнім вогнем» з Patriot, — NYT

Два високопоставлених військових чиновника США вважають, що причиною падіння винищувача F-16 в Україні, ймовірно, був не «дружній вогонь» із ЗРК Patriot, передає New York Times.
Видання зазначає, що наразі американські та українські слідчі розглядають різні версії. Серед них — механічна несправність або помилка пілота.
З посиланням на українських військових аналітиків New York Times пише, що поки що зарано говорити про точні причини катастрофи.
У виданні також додали, що західні системи ППО та винищувачі F-16 ніколи не працювали разом у таких складних умовах, які складися в Україні в понеділок, 26 серпня.
Нагадаємо, що у Міноборони призначили спецкомісію для з'ясування причини катастрофи F-16.
У Пентагоні повідомили, чи зверталася Україна за допомогою у зв'язку з катастрофою F-16.
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