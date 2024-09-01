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У ТЦК роз’яснили зміни щодо порядку мобілізації деяких категорій військовозобов’язаних

19:39, 1 вересня 2024
Кабмін вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов'язаних, що доглядають або утримують осіб з інвалідністю.
У ТЦК роз’яснили зміни щодо порядку мобілізації деяких категорій військовозобов’язаних
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Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, що в Україні змінили порядок мобілізації деяких категорій військовозобов’язаних.

Як відомо, Ккабмін ухвалив постанову № 930, якою вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов'язаних, що доглядають або утримують хворих/осіб з інвалідністю.

- Переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, – розмежовано.

- Військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше НЕ потрібно зазначати у Заяві до ТЦК СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї.

- Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше НЕ потрібно встановлювати факт здійснення догляду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї. Таку інформацію зазаначають лише військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК перевірятимуть її за даними державних реєстрів.

Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду. Адже, за українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку.

З повним переліком документів, які потрібно подати для відстрочки, можна ознайомитись у матеріалі.

Додамо, для того, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, не потрібно йти до ТЦК.

 

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