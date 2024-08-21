Для того, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, не потрібно йти до ТЦК

Акт можна отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій.

Кабмін змінив механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, а також врегулював процедуру та строк його видачі.

Зокрема, відтепер, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов'язаному більше не потрібно йти до ТЦК. Як розʼяснило Мінсоцполітики, акт можна буде отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська, районна у місті рада) та районних державних адміністрацій. Після подання заяви орган місцевого самоврядування має розглянути її протягом 10 календарних днів.

Відповідні зміни викладено у постанові Кабміну від 16 серпня 2024 р. №930, про яку раніше писала «Судово-юридична газета».

Також внесено зміни до акту про встановлення факту постійного догляду.

Крім того, з п. 61 Порядку проведення призову вилучено вимогу про оформлення акту встановлення факту здійснення догляду для тих осіб, які вже отримують надбавку або компенсацію за догляд. Для них достатньо пред'явити відповідні документи ТЦК. Тепер актом про встановлення факту здійснення постійного догляду не встановлюється відсутність інших членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляді і не підтверджується неможливість здійснення ними такого догляду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї. Таку інформацію зазаначають лише військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК перевірятимуть її за даними державних реєстрів.

Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду. Адже, за українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку.

З повним переліком документів, які потрібно подати для відстрочки, можна ознайомитись у матеріалі.

Автор: Наталя Мамченко

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