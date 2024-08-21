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Кабмін вніс зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають за хворими родичами

10:47, 21 серпня 2024
Переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими.
Кабмін вніс зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають за хворими родичами
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Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін затвердив зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам. Зокрема, розмежували тих, хто повинен у заяві про надання відстрочки вказувати дані про інших родичів і тих, хто не повинен. 

На засіданні уряду були внесені зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю.

У Мінсоцополітики зазначають, що цим порядком регулюються питання відстрочки, перевірки підстав для неї, визначається перелік документів для отримання відстрочки, затверджується форма акта про встановлення факту здійснення догляду.

Відповідно до прийнятої постанови , до законодавства внесено наступні зміни:

- переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими

Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, – розмежовано.

Крім того, військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше НЕ потрібно зазначати у Заяві до ТЦК СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї (вимогу містив пп.9 Додатку 5 Порядку). Таку інформацію зазаначають лише військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК СП перевірятимуть її за даними державних реєстрів (п.581 Порядку).

Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше НЕ потрібно встановлювати факт здійснення догляду (вимогу містив пп.13. Додатку 5 Порядку). Адже, за українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку.

- змінено механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі

Зокрема, відтепер, щоб оформити Акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов'язаному більше НЕ потрібно йти до ТЦК та СП. Акт можна буде отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська, районна у місті рада) та районних державних адміністрацій. Після подання заяви орган місцевого самоврядування має розглянути її протягом 10 календарних днів (п.581 Порядку).

- внесено зміни до акту про встановлення факту постійного догляду

Крім того, з п.61 Порядку вилучено вимогу про оформлення акту встановлення факту здійснення догляду для тих осіб, які вже отримують надбавку або компенсацію  за догляд. Для них достатньо пред'явити відповідні документи ТЦК та СП.

Тепер Актом про встановлення факту здійснення постійного догляду не встановлюється відсутність інших членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляді і не підтверджується неможливість здійснення ними такого догляду.

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Для того, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, не потрібно йти до ТЦК

Акт можна отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій.

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