В Україні з початку року зросла кількість боржників по аліментах

З початку року 3 тисячі нових проваджень по аліментах.

Джерело фото: Главком

Станом на початок серпня 2024 року у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано близько 190 тисяч проваджень щодо боргів по аліментах, що є на 14% більше від початку повномасштабної війни. Про це свідчать дані Опендатабот.

З початку року відкрито майже 3 тисячі нових проваджень, а загальна кількість проваджень за борги по аліментах зросла на 2,8 тисячі.

Серед боржників 91% складають чоловіки. З 2021 року Дніпропетровщина займає перше місце за кількістю проваджень, що становить 20 303 або 11% від загальної кількості. Водночас, з початку року в цьому регіоні відкрито лише 313 нових проваджень.

На другому місці Харківщина з 11 139 провадженнями (6% від загальної кількості). Відзначається значне зниження боргів на 44% порівняно з 2021 роком.

У порівнянні з 2021 роком, борги по аліментах значно зменшилися в прифронтових областях: на Донеччині на 79%, на Херсонщині на 92%, та на Луганщині на 95%. Третє місце за кількістю проваджень займає Запорізька область з 9 343 провадженнями (5%), де борги зменшилися на 34% порівняно з 2021 роком.

Водночас, у деяких областях спостерігається зростання боргів: на Тернопільщині на 15% і у Чернівецькій області на 6%. У 32,9 тисячах проваджень регіон не вказано.

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