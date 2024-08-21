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В Украине с начала года выросло количество должников по алиментам

11:36, 21 августа 2024
С начала года 3 тысячи новых производств по алиментам.
В Украине с начала года выросло количество должников по алиментам
Источник фото: Главком
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По состоянию на начало августа 2024 года в Едином реестре должников зафиксировано около 190 тысяч производств по долгам по алиментам, что на 14% больше от начала полномасштабной войны. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

С начала года открыто почти 3 тысячи новых производств, а общее количество производств за долги по алиментам выросло на 2,8 тысячи.

Среди должников 91% составляют мужчины. С 2021 года Днепропетровщина занимает первое место по количеству производств, что составляет 20 303 или 11% от общего количества. В то же время, с начала года в этом регионе открыто лишь 313 новых производств.

На втором месте Харьковщина с 11 139 производствами (6% от общего количества). Отмечается значительное снижение долгов на 44% по сравнению с 2021 годом.

По сравнению с 2021 годом, долги по алиментам значительно уменьшились в прифронтовых областях: в Донецкой области на 79%, на Херсонщине на 92%, и на Луганщине на 95%. Третье место по количеству производств занимает Запорожская область с 9 343 производствами (5%), где долги уменьшились на 34% по сравнению с 2021 годом.

В то же время, в некоторых областях наблюдается рост долгов: в Тернопольской области на 15% и в Черновицкой области на 6%. В 32,9 тысячах производств регион не указан.

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