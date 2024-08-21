В результате вражеских обстрелов повреждено судебное учреждение в Херсонской области

Фасад судебного учреждения получил значительные повреждения.

Источник фото: court.gov.ua

20 августа 2024 года в результате ракетной атаки по Херсону и Херсонской области было повреждено судебное учреждение. Как сообщает Служба судебной охраны, во время обстрела пострадал фасад здания, а также были разрушены окна.

К счастью, среди работников органа системы правосудия и сотрудников Службы судебной охраны нет пострадавших. Вражеские обстрелы продолжают наносить значительный ущерб инфраструктуре региона, однако человеческих потерь на этот раз удалось избежать.

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