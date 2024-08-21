Предвыборная кампания Камалы Харрис всего за месяц собрала 500 млн долларов

От вступления в президентскую гонку 21 июля Камала Харрис уже собрала 500 млн долларов.

Источник фото: УНИАН

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис достигла беспрецедентного результата, собрав 500 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию. Как сообщает Reuters, эта сумма была аккумулирована всего за четыре недели с момента ее официального вступления в президентскую гонку 21 июля.

Источники издания уточняют, что первые 200 миллионов долларов Харрис удалось собрать уже в первую неделю после старта кампании. Это отмечает огромную поддержку со стороны доноров и свидетельствует о высокой мобилизации среди сторонников Демократической партии. Поддержка Харрис значительно возросла после того, как президент Джо Байден отказался от участия в гонке после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом.

Всего в июле команда Харрис собрала 310 миллионов долларов, что в сочетании с предыдущими сборами Байдена позволило превысить рекордную сумму в 1 миллиард долларов - самое быстрое достижение в истории избирательных кампаний.

В то время как кампания Дональда Трампа в июле собрала 138,7 миллиона долларов и имеет на счетах 327 миллионов долларов, Харрис продолжает привлекать значительные средства благодаря поддержке мелких доноров и активным митингам по всей стране.

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