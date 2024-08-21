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Передвиборча кампанія Камали Гарріс всього за місяць зібрала 500 млн доларів

10:26, 21 серпня 2024
Від вступу в президентські перегони 21 липня Камали Гарріс вже зібрала 500 млн доларів.
Передвиборча кампанія Камали Гарріс всього за місяць зібрала 500 млн доларів
Джерело фото: УНІАН
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Віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс досягла безпрецедентного результату, зібравши 500 мільйонів доларів на свою передвиборчу кампанію. Як повідомляє Reuters, ця сума була акумульована всього за чотири тижні з моменту її офіційного вступу в президентські перегони 21 липня.

Джерела видання уточнюють, що перші 200 мільйонів доларів Гарріс вдалося зібрати вже в перший тиждень після старту кампанії. Це відзначає величезну підтримку з боку донорів і свідчить про високу мобілізацію серед прихильників Демократичної партії. Підтримка Гарріс значно зросла після того, як президент Джо Байден відмовився від участі в перегонах після невдалих дебатів з республіканцем Дональдом Трампом.

Загалом у липні команда Гарріс зібрала 310 мільйонів доларів, що в поєднанні з попередніми зборами Байдена дозволило перевищити рекордну суму в 1 мільярд доларів — найшвидше досягнення в історії виборчих кампаній.

У той час як кампанія Дональда Трампа в липні зібрала 138,7 мільйона доларів і має на рахунках 327 мільйонів доларів, Гарріс продовжує залучати значні кошти завдяки підтримці дрібних донорів і активним мітингам по всій країні.

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