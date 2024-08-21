Через Резерв+ можна буде подати заяву на відстрочку – Міноборони

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ буде сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Розробники мобільного додатку «Резерв+» працюють над впровадженням нових функцій, зокрема, повторного оновлення даних. Про це повідомив керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий в ефірі телемарафону.
«Могли бути якісь проблеми з підтягуванням адреси реєстрації. Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов'язаного. Зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання й інші контактні дані, якщо вони змінилися», – розповів Берестовий.
Основні оновлення включають:
Берестовий також зазначив, що спрощується реєстр «Оберіг», де можна буде автоматично згенерувати та підписати повістку.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що сало відомо, чому ТЦК не бачить в Реєстрі «Оберіг» дані з соціальних реєстрів для надання автоматичної відстрочки. У Мінсоцполітики пояснили це браком фінансування.
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