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Через Резерв+ можна буде подати заяву на відстрочку – Міноборони

09:50, 21 серпня 2024
Оновлений функціонал дозволить автоматично стати на облік в ТЦК та подати заявку на відстрочку багатодітним батькам, студентам очної форми навчання, які здобувають першу освіту, громадянам із певною групою інвалідності.
Через Резерв+ можна буде подати заяву на відстрочку – Міноборони
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ буде сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Розробники мобільного додатку «Резерв+» працюють над впровадженням нових функцій, зокрема, повторного оновлення даних. Про це повідомив керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий в ефірі телемарафону.

«Могли бути якісь проблеми з підтягуванням адреси реєстрації. Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов'язаного. Зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання й інші контактні дані, якщо вони змінилися», – розповів Берестовий.

Основні оновлення включають:

  • Автоматичний облік в ТЦК та подача заявок на відстрочку: Нова функція дозволить автоматично ставати на облік у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки, а також подавати заявки на відстрочку. Це стосується багатодітних батьків, студентів очної форми навчання, які здобувають першу освіту, а також громадян із певною групою інвалідності.
  • Актуалізація контактних даних: Користувачі зможуть оновлювати свою адресу реєстрації та інші контактні дані, якщо вони змінилися з моменту останнього оновлення.
  • Цифровий рекрутинг: В додатку з'явиться функція, що дозволяє вибирати бажані посади у Збройних Силах України. Це полегшить процес підбору і відповідності вакансій.

Берестовий також зазначив, що спрощується реєстр «Оберіг», де можна буде автоматично згенерувати та підписати повістку.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що сало відомо, чому ТЦК не бачить в Реєстрі «Оберіг» дані з соціальних реєстрів для надання автоматичної відстрочки. У Мінсоцполітики пояснили це браком фінансування.

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