Через Резерв+ можно будет подать заявление на отсрочку – Минобороны

Обновленный функционал позволит автоматически стать на учет в ТЦК и подать заявку на отсрочку многодетным родителям, студентам очной формы обучения, которые получают первое образование, гражданам с определенной группой инвалидности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приложении Резерв+ будет сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва. Разработчики мобильного приложения «Резерв+» работают над внедрением новых функций, в частности, повторного обновления данных. Об этом сообщил руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой в эфире телемарафона.

«Могли быть какие-то проблемы с подтягиванием адреса регистрации. Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного. Сделаем такую возможность актуализировать место жительства и другие контактные данные, если они изменились», - рассказал Берестовой.

Основные обновления включают:

- Автоматический учет в ТЦК и подача заявок на отсрочку: Новая функция позволит автоматически становиться на учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также подавать заявки на отсрочку. Это касается многодетных родителей, студентов очной формы обучения, которые получают первое образование, а также граждан с определенной группой инвалидности.

- Актуализация контактных данных: Пользователи смогут обновлять свой адрес регистрации и другие контактные данные, если они изменились с момента последнего обновления.

- Цифровой рекрутинг: В приложении появится функция, позволяющая выбирать желаемые должности в Вооруженных Силах Украины. Это облегчит процесс подбора и соответствия вакансий.

Берестовой также отметил, что упрощается реестр «Оберег», где можно будет автоматически сгенерировать и подписать повестку.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сало известно, почему ТЦК не видит в Реестре «Оберіг» данные из социальных реестров для предоставления автоматической отсрочки. В Минсоцполитики объяснили это нехваткой финансирования.

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