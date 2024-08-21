Практика судов
  1. В Украине

Через Резерв+ можно будет подать заявление на отсрочку – Минобороны

09:50, 21 августа 2024
Обновленный функционал позволит автоматически стать на учет в ТЦК и подать заявку на отсрочку многодетным родителям, студентам очной формы обучения, которые получают первое образование, гражданам с определенной группой инвалидности.
Через Резерв+ можно будет подать заявление на отсрочку – Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приложении Резерв+ будет сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва. Разработчики мобильного приложения «Резерв+» работают над внедрением новых функций, в частности, повторного обновления данных. Об этом сообщил руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой в эфире телемарафона.

«Могли быть какие-то проблемы с подтягиванием адреса регистрации. Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного. Сделаем такую возможность актуализировать место жительства и другие контактные данные, если они изменились», - рассказал Берестовой.

Основные обновления включают:

- Автоматический учет в ТЦК и подача заявок на отсрочку: Новая функция позволит автоматически становиться на учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также подавать заявки на отсрочку. Это касается многодетных родителей, студентов очной формы обучения, которые получают первое образование, а также граждан с определенной группой инвалидности.

- Актуализация контактных данных: Пользователи смогут обновлять свой адрес регистрации и другие контактные данные, если они изменились с момента последнего обновления.

- Цифровой рекрутинг: В приложении появится функция, позволяющая выбирать желаемые должности в Вооруженных Силах Украины. Это облегчит процесс подбора и соответствия вакансий.

Берестовой также отметил, что упрощается реестр «Оберег», где можно будет автоматически сгенерировать и подписать повестку.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сало известно, почему ТЦК не видит в Реестре «Оберіг» данные из социальных реестров для предоставления автоматической отсрочки. В Минсоцполитики объяснили это нехваткой финансирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Представители ЕС смогут проводить проверки в помещениях любого физического или юридического лица, связанного с получением финансирования от ЕС – ратифицировано Соглашение

Расследования, включая выездные проверки и инспекции, могут проводиться в помещении любого физического лица, проживающего в Украине или любого юридического лица, созданного в Украине и получающего финансирование от ЕС.

Верховная Рада дала шанс освободиться дезертирам и тем, кто самовольно покинул воинскую часть - как это будет работать

Какие изменения внес парламент в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также в закон о военной службе в рамках механизма освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ.

Смогут ли обвиняемые, занимавшие особо ответственное положение, выйти из-под стражи в обмен на военную службу – Верховная Рада приняла изменения

Верховная Рада предусмотрела новые условия отмены содержания под стражей в обмен на военную службу.

Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов состоятся с 26 августа по 6 сентября

Есть 5 кандидатов на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 45 претендентов на должности дисциплинарных инспекторов.

Военнослужащие, совершившие дезертирство или СЗЧ, получат шанс не сесть в тюрьму - Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об освобождении от ответственности за самовольное оставление воинской части и дезертирство в случае добровольного возвращения на службу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Голяшкін
    Олег Голяшкін
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва